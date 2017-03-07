一例一休效應浮現？企業將增聘3萬人

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一例一休效應浮現？勞動部今天公布今年第1次人力需求調查，發現企業淨增聘人力達3萬人，創7季來新高，且較去年同期大增5成以上，又以製造業增聘1.4萬人為最多。

勞動部調查3000多家企業，有2成因應勞基法修正、市場擴大（設備、部門擴充）、退離者補充，總計增聘3萬人；其中，長工時行業如「其他服務業」、「住宿餐飲業」、「醫療保健服務」，超過半數增聘主因均為「提升勞動條件」。

過去企業增聘人力原因，多以需求市場擴大、或補充退離人力等，提升勞動條件比例僅占2成；但這次共有33％左右企業主因為「提升勞動條件」，其次才是需求市場擴大、約占28％、退離者補充27％，官員推測與勞基法修正有關。

調查顯示，越長工時的行業，因「提升勞動條件」而增聘人力比例越高，如支援服務業（保全、人力仲介、旅遊業、租賃業）高達7成、住宿及餐飲業達55％、醫療保健服務業（醫療診所、社會福利機構等）54.95％、不動產業44％。

檢視產業別，淨增聘3萬人力中，工業部門占一半以上、達1萬5237人，製造業1萬4485人更幾為去年同期的2倍；服務業淨聘僱1萬4765人，其中以批發及零售業5543人最多，其次是住宿及餐飲業2032人、醫療保健服務業1924人第三。

(中時)