繁星錄取亮眼 仁武高中首見錄取台大

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繁星推薦放榜，不少原來的社區高中推薦錄取成績大放異彩，岡山高中109人上榜，錄取率71.2%，國立大學和醫學共53人，台清交不缺席；仁武高中設校20年來首見錄取台大。

岡山高中在近年的繁星計畫中表現不俗，去年錄取居全國第一，今年雖居第2，不過錄取率71.2%仍高於去年的67.7%高。

岡山高中教務主任易盈茵表示，國立大學錄取生有台大獸醫系、高醫大護理系、政大、清華和交大都有。

她說，今年推薦繁星人數是153人，在被錄取的學生中有不少是奮發向上，平日成績優異的學生，也有新住民子女，父親早逝，海南島籍的母親獨力扶養余詩婷，她被錄取上中央大學經濟系，希望有好的學歷，早日協助改善家計。

錄取台大獸醫系的蔣劭希因為姐姐唸動物科學系，也愛動物的她也追隨姐姐要鑽研獸醫學，希望更了解動物的世界。

仁武高中設校20年，校長陳進元對於創校以來，出現首位台大生，校方與有榮焉。陳進元說，黨一靜當初是錄取高雄女中，她捨雄女就近唸仁武高中，這次繁星順利申請進入台大生物產業傳播暨發展系，證明是家長和學生正確的選擇。

陳進元說，繁星要擠進台大多為學校排名1%的名次，黨一靜平日的表現就穩坐校排1%。

申請進入高醫醫學系的葉睿穎也是雄中生轉讀仁武高中，而且還獲得教育部的就近就學獎勵。

陳進元表示，讓孩子近唸社區高中，可以縮減城鄉差距、培養不同面向的優秀人才、使校園的氛圍更多元。1060307

(中央社)