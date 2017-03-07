大陸麥當勞去年減稅4.5億人民幣
中青線上報導，減稅降費的成績與未來的空間成為政協經濟界別37組小組討論時持續熱議的話題。
大陸全國政協委員張懿宸是中信資本的董事長，今年年初，中信集團領軍收購麥當勞大陸和香港業務，雖然交易還未完成，但張懿宸了解麥當勞中國的財務狀況。
他說，麥當勞中國算是營改增的受惠企業，4.5億元(人民幣，下同)的減稅金額對集團年化淨利潤的貢獻金額超過8億元。
張懿宸表示，全面營改增後，企業稅負升降的關鍵在於抵扣是否充分。而麥當勞中國從田間地頭採購的產品到最終的銷售環節，都有一個全鏈條的核算體系，能非常清楚地提交抵扣依據，由此就輕鬆減稅。
(旺報)
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