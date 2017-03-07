僑委會推新南向 共舉辦52場僑界座談

我要評比

為推廣「新南向」政策，僑務委員會在僑界共辦理52場次新南向政策相關研討座談。僑界也提出各項建議，如協助簡化海外台商事業融資條件、帶動國營企業赴海外進行中大型投資等。

僑務委員會委員長吳新興明天將赴立法院外交及國防委員會報告業務概況，並備質詢。在「新南向政策」僑務作為方面，書面報告表示，僑委會已廣蒐僑界在地建言，提供政策參考依據。

書面報告表示，僑委會結合東南亞僑界人脈網絡，全面宣揚新南向政策，並廣泛蒐集僑界建言。105年僑委會已在全球各地如日本、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、印尼、澳洲、紐西蘭、美國及巴拿馬等10國僑界共已辦理52場次新南向政策相關研討座談。

僑界對政府提出各項建議，包括協助簡化海外台商事業融資條件、由政府領軍帶動國營企業赴海外進行中大型投資案、因地制宜推動農業雙向合作及國際醫療觀光、適時鬆綁僑生簽證規定等。

僑委會說，相關建言都已完成系統性彙整並提送總統府新南向辦公室、行政院經貿談判辦公室及外交部等相關部會參用，希望使政府相關單位更瞭解僑界觀點，深化落實新南向政策的推動。

此外，相關目標還有擴增新南向僑教，行銷台灣多元文化、促進新南向金融支援與商機合作、善用東南亞華裔青年人才與留台校友能量等。

報告表示，海外僑情錯綜複雜，自蔡總統就任之後，中國大陸即透過統戰部指示其外圍組織-全球各地近200個統促會分會，抨擊中華民國新政府施政，並在僑社進行分化作為，企圖誘導與台灣友好的僑團領袖及僑務榮譽職人員參與統戰組織所辦理的活動。1060307

(中央社)