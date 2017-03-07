俄：華府和美媒歇斯底里 傷害雙邊關係

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發言人培斯科夫指出，「華府官方和美國媒體的歇斯底里」正傷害兩國關係。他呼籲「像中國朋友一樣」把心胸放遠大，讓兩國關係恢復正常。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，培斯科夫（Dmitry Peskov）接受CNN訪問時指出，俄國駭入美國機構的傳聞不實，「該是美國人思考『我們有脆弱到讓某國可以干涉內部事務、影響選舉制度？』的時候了」。

培斯科夫說：「這難以想像，該有人說：這一切不是真的、我們必須清醒、讓我們恢復神志吧。」

美國總統川普（Donald Trump）就任後，外界對他與俄國關係的質疑讓華府持續虛耗。大部分的關切指向俄國官員與川普身邊人士在川普就職前曾會晤。

培斯科夫堅稱俄國沒有干涉美國政治。

他說：「我們沒有一點干預的意圖。我唯一能夠告訴你的就是，所有的歇斯底里和輿論，華府官方的歇斯底里，以及美國媒體的歇斯底里，在在正對我們未來的雙邊關係造成許多的傷害。」

培斯科夫認為，外交關係可以恢復。

他說：「我認為可以。我們不要只去看1天、1個月或甚至1年，要把心胸放遠大一點。讓我們至少像我們的中國朋友一樣，他們思考數十年、數百年之計。因此我們無疑會讓關係正常化。」（譯者：中央社何宏儒）1060307

(中央社)