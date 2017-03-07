尚未收到WHA邀請函 外交部盼持續受邀

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2017年世界衛生大會（WHA）按例將於3月開始寄發邀請函，對於尚未收到邀請函，外交部今天表示，已向WHO表達期盼第9度援例受邀與會的立場，將繼續與WHO就保持聯繫。

WHA預計將在5月22日至31日召開，世界衛生組織（WHO）秘書處通常於3月間陸續寄發WHA邀請函。外交部長李大維昨天在立法院外交及國防委員會表示，WHA的案子，「還是有點混沌不清，狀況還不明朗」。

對此，外交部發言人王珮玲表示，感謝WHO過去8年邀台灣以觀察員身分出席WHA，讓中華民國能夠積極對國際醫療與防疫工作作出貢獻，專業實力也受到國際的肯定。

她說，今年中華民國仍將全力爭取友邦、理念相近國家及相關各方的支持，期盼能再度受邀出席世界衛生大會，與各國共同努力落實聯合國「2030永續發展目標」(SDGs)第3項目標，確保健康及促進各年齡人口的福祉。

王珮玲指出，今年中華民國已向WHO表達期盼第9度援例受邀與會的立場，也會繼續與WHO就本案保持聯繫，希望WHO能夠及早向台灣寄發WHA邀請函。1060307

(中央社)