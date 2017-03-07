桃機華航貴賓室母子衝突 航警處置

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桃園機場二航廈華航貴賓室5日發生男子情緒失控，推桌椅欲打母親，航警派員前來處理，因男子有躁鬱症，最後辦理退關。

航警保安大隊今天說，5日晚間原要搭機前往舊金山的20多歲男子，跟母親在華航貴賓室休息時，卻因躁鬱症情緒不佳，欲毆打母親與阿姨，還推擠附近桌椅，別的旅客立即報警。

保大指出，他們10時10分接獲通報後，約6、7分，就先後派遣3名航警前往華航貴賓室處理，由於男子疑有精神疾病，躁鬱症發作，才會情緒失控，最後，航警陪同地勤人員，協助這對辦理退關，未出境並放棄行程。1060307

(中央社)