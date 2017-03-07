台人愛旅遊 香港旅遊體驗平台進軍台灣
亞洲旅遊體驗平台Klook客路日前獲得3000萬美元B輪融資，宣布進軍台灣市場，預計今年產品可增加3到4倍，將在台招募人才。
旅遊體驗平台崛起，出國不再只靠旅行社全包，機票、住宿和體驗活動也能自己喜好分開搞定，亞洲旅遊體驗平台Klook日前宣布獲得由紅杉資本領投的3000萬美元B輪融資，正式進軍台灣市場。
Klook客路表示，將利用新一輪的資金加速全球拓展，打造全球一站式旅遊體驗預訂平台，協助全球旅客輕鬆預訂台灣在地熱門景點、特色活動、WiFi交通，及美食購物，將台灣觀光魅力行銷國際。
根據Klook客路統計，去年網站及APP在全球的預訂量已超過500萬次，其中台灣旅客預訂量占近20%，顯示台灣人對旅遊體驗產品的需求比其他地區旅客更有潛力，創辦人林照圍表示，今年產品將成長3到4倍，提供更全面服務。
林照圍指出，進軍台灣後除了開發旅遊產品，吸引國外觀光客來台，也計畫在台招募人才，用台灣的良好服務經驗來滿足全球旅客。
Klook客路創辦於香港，目前在台北、香港、新加坡、首爾、深圳、曼谷、吉隆坡和馬尼拉等8個城市設立辦公室，旅遊產品涵蓋全球80多個熱門旅遊目的地。1060307
(中央社)
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