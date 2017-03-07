北大高中首屆畢業生 6人上國立大學

大學繁星推薦入學放榜，新北市北大高中第一屆畢業生，包括張育瑄等6人順利成為台灣大學、政治大學、清華大學、交通大學、成功大學的準大學生。

錄取台灣大學法律系的張育瑄，興奮的尖叫「實在是太開心了。」在校成績優異的張育瑄，高中階段便規劃自己的求學方向，決定以台大法律作為圓夢目標。

同樣錄取政大法律系的劉子瑄說，希望可發揮自己的能力，改變社會許多隱性的不公平。校方表示，劉子瑄除在校成績優異，更是北大高中第一屆學生會長，平日課堂踴躍表達對社會時事議題的多元想法，讓班上的討論氣氛相當熱絡。

錄取政治大學阿拉伯語文學系的李宛臻，高二時便拿下了多益935分的佳績，並是英語文競賽得獎常客。除課業表現，李宛臻更是北大高中第一屆模擬聯合國副團長，在校期間，曾參加新北市模擬聯合國會議、廣達文教基金會Mytown國際賽、新加坡Yale-AP MUN會議、台灣學校網界博覽會，擅長時間分配、做事有條有理。

校方說，獲知錄取阿拉伯語文學系後，李宛臻期許自己能夠具備多種語言能力，以利未來順利進入聯合國工作，實現完整的學習歷程。

就讀數理實驗班的廖冠傑，錄取交通大學應用數學系，先前學測時，便拿下數學滿分的優異成績，更加強對選讀數學系的信心。校方說，廖冠傑對新知有強烈求知慾，除參與數學競賽，更在理科課程中表現優異。廖冠傑表示，「我覺得許多知識，應該都要有實踐的機會，透過實踐才能讓知識理論更圓滿。」

錄取清華大學材料科學工程系的鄭巧韓，高中三年時常可看見在下課時，抱著課本詢問老師課業，充分利用時間，讓師生印象深刻。

錄取成功大學統計學系的林承穎，是新北市三峽區學生。林承穎希望透過統計系的專業訓練，以後幫助家裡的麵包店發展生意。他希望自己能夠走出三峽，體驗不同地區的特色文化，貢獻地區的發展。

北大高中校長施雅慧表示，學校在三峽地區耕耘有成，希望這些準大學生，可善用半年的時間，有意義的自主學習，以順利銜接高中與大學端的課程。施雅慧說，期望學生能繼續博雅知識、開拓眼界，讓自己成為符合新時代社會人才，學校後續將協助個人申請的學生，指導寫自傳與模擬面試。1060307

(中央社)