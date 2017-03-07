詹啟賢金門拜會 尋求支持
投入國民黨主席選戰的前國民黨副主席詹啟賢，今天到立委楊鎮浯金門服務處尋求支持。詹啟賢說，跳出來承擔黨主席重任，是希望整合國民黨，讓黨有所改變。
詹啟賢和前總統府副秘書長賴峰偉等人今天到金門，拜會縣府、議會、國民黨黨部、鎮公所等處，尋求支持。
談到投入黨主席選戰的動機，詹啟賢表示，他憂心國民黨的現況，認為黨需要一位適任的黨主席帶領黨走出一條路；但若因循舊有、傳統思維選舉，換湯不換藥，國民黨不會改變，也不會再獲得金門與台灣社會的尊重與肯定，所以他跳出來參選。
詹啟賢以2015年當選民進黨主席的總統蔡英文為例，蔡總統就讓社會大眾有「民進黨不同了」的感受，因此，黨主席應是可參選總統並有機會勝選的人選，並可整合黨的各方力量，讓黨員與地區願意投入人力及資源的支持。
賴峰偉也指出，以過去政治運作經驗來看，黨主席與總統候選人若為同一人，如前總統馬英九、蔡總統、前總統陳水扁等，才有機會拿回政權。
此外，詹啟賢認為，他參選是要為年輕人留下一個好的將來，他的競選團隊也以年輕人為主，詹辦總幹事即是39歲的金門大學副教授林政緯，就是要給年輕人機會，並把年輕人的想法帶進競選主軸。
詹啟賢也藉機宣傳他的臉書專頁，表示他有相關行程、政策、文宣理念等資訊，希望認同者與支持者協助宣傳。
對於詹啟賢的理念，楊鎮浯表示，國民黨的分散力量急需整合與團結，領導者的責任就是把這些力量聚集在一起，在當前黨的困境下，大家都有共識，只有領導者凝聚黨內所有力量，讓黨呈現不同新局，讓黨重新站起來，重新在一起，才能喚回民眾對黨的信任與期待。1060307
(中央社)
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