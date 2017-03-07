社區高中慈濟高中繁星亮麗 22位上榜

德光中學學生在大學繁星計畫中表現亮眼，校長王文俊（左）嘉勉錄取理想大學的學生。（黃文博翻攝）

慈濟高中學生在大學繁星推薦中表現亮眼，教務主任張宏州（中）嘉勉考上理想大學的學生。（黃文博攝）

106學年度大學繁星推薦成績7日放榜，台南市許多社區型高中，成績都非常亮眼，特別是慈濟高中，這一屆只收113位學生，有22位獲繁星推薦上榜，其中單子恩更錄取中國醫大學中醫系、蔡于均也通過中醫大醫學系第一階段審查。

慈濟高中教務主任張宏州表示，該校高三學生透過繁星推薦錄取心目中理想大學的有單子恩（71級分，中醫大中醫系）、曾詠琪（69級分，台大工商管理系）、張帛峰（69級分，中山醫大放射系），蔡于均（71級分）則通過中醫大醫學系第一階段審查，值得一提的是，罹患肌肉疾病的劉昭彣（65級）也高中成大中文系，她希望未來能成為一位文學家。

德光中學大學繁星共錄取48人，除了林子皓錄取高醫牙醫系、吳尚云錄取長庚中醫系等理想學系外，許博堯、李奕學、王談穎、陳怡瑾等4位同學，均分別通過成大、陽明、高醫和慈濟等4所大學醫學系的第一階段審查，總共有24位同學錄取國立大學，表現亮眼。

家齊高中今年也有49位學生錄取，其中錄取國立頂尖大學的26位，錄取與醫學有關的學系有12人，該校學測考最高分71級分的蔡宜蓁同學，則錄取台大藥學系。

(中時)