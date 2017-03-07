跨越黨派的忘年之交！小布希最吸引蜜雪兒的是...
在美國政壇中，一對出乎大眾意外的好友，總是在公開活動中成為意外的話題，那就是前第一夫人蜜雪兒(Michelle Obama)以及前總統小布希(George W. Bush)，他們跨越了黨派、年齡以及成長背景，在近期的公開活動中，多次展現了兩人真摯的友誼，也讓大眾好奇究竟兩人因為什麼原因而結為好友。前總統小布希近日也為外界解答了這個謎團，而且原因簡單明瞭：「蜜雪兒喜歡我的幽默感」，兩人也因為能夠理解對方的幽默感而結為好友。
據《時人》雜誌(People)報導，70歲的前總統小布希日前出席自己的新書發表會時，談及53歲的前第一夫人蜜雪兒這個忘年之交時表示：「她喜歡我的幽默感，而我也會立刻喜歡上喜歡我的幽默感的人」，一個簡單的原因解釋了兩人之間的友誼開端。
這對忘年之交時常在公開場合比肩而坐，也多次被目擊兩人互動熱絡，像是兩人都在去年3月出席前第一夫人萳西‧雷根(Nancy Reagan)的紀念葬禮上，以及去年7月德州達拉斯警察狙擊案罹難者的紀念儀式時，兩人更是在儀式上手牽手以表團結，或是早在2015年時，兩人在賽爾瑪（Selma）黑人平權運動50週年紀念活動上，兩人也是坐在一起開心聊天。
而這些場合中，最為人津津樂道的是，去年9月時兩人出席史密森國家非裔美國人歷史文化博物館的開幕儀式時，蜜雪兒在台上熱情的給小布希一個大擁抱，成為這對好友最溫馨、經典的合影，也是當時最搶鏡的畫面。
小布希也在這個月初接受採訪時表示，當蜜雪兒環抱他的時候，他看著蜜雪兒的眼神是「真情流露」的。至於為什麼他和蜜雪兒在公開活動時總是比肩而坐，小布希表示：「我也記不清楚我跟她在什麼場合坐在一起了，不過我發現當我坐在她旁邊時，她覺得沒什麼問題，而我也感到很開心。歐巴馬夫婦身邊總是圍繞著很嚴肅的人們，我們也因為這種輕鬆愉快的感覺，開始喜歡彼此」。
(中時電子報)
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