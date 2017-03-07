陸三大電信10月全面降費 消費者省百億

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中新網報導，大陸三大電信運營商6日公佈新一輪提速降費措施，今年10月1日起，手機漫遊費將走入歷史，同時也會降低國際長途資費，也大幅降低中小企業專線資費。

專家測算，若國際長途資降10%、將惠及用戶近2900萬戶，年降費總額將超6億元（人民幣，下同），若網路專線接入價格降10%，數千萬企業用戶年降費總額將近40億元。

據了解， 2015年大陸三大運營商已因提速降費，少收了400億元。

(旺報)