經典賽敗戰 郭泰源：先發投手大量失分
經典賽中華隊以7比15輸給以色列，總教練郭泰源賽後表示，先發投手郭俊麟控球不理想，一開賽沒有很快掌握狀況，「這是今天最大問題」。
中華隊狀況最好的兩名旅日投手都壓在首戰，但郭俊麟一開賽連續被敲4支安打，三振之後又被敲安，投了8人次就退場。陳冠宇2.2局飆出5次三振，挨了1發兩分砲。
中華隊在0比6落後的情況，6局下追回3分，還有機會逆轉比數，但7局上守備出現重大失誤。對方在滿壘時短打，投手林晨樺把球傳向一壘，壘包上沒有人補位，跑者全部清空。
郭泰源認為，7局守備失誤是隊友之間配合不好，但是影響比賽的關鍵，還是先發投手郭俊麟第1局的大量失分，在落後的情況下，陳冠宇挨轟又再失分，使得分數追不回來。
中華隊今天共6名投手上場，郭俊麟、陳冠宇之後，蔡明晉、倪福德、林晨樺、羅國華接力投完比賽。其中陳冠宇投43球、蔡明晉36球、羅國華44球，依照大會規定超過30球、未滿50球，接下來要休1天才能再出賽。
郭俊麟29球、倪福德11球、林晨樺12球則不受限制。
8日對荷蘭、9日對南韓都是硬仗，郭泰源表示，今天還有留一些投手沒上場，之後的比賽足以應付，至於打擊陣容變化不會太大。8日對荷蘭由旅日投手宋家豪先發。
郭泰源說，以色列的投手陣容非常堅強，打擊也很確實，昨天他們跟南韓之戰稍微沒有施展開來，「這是一支很可怕的球隊」。1060307
(中央社)
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