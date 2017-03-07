大學繁星 桃園公私立高中亮眼

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106學年度大學繁星今天放榜，桃園公私立高中表現亮眼，公立共計有568名學生錄取，總錄取率達63%，南崁高中可望出現首名醫學系學生。

106學年度大學繁星推薦入學於今天放榜，桃園市立高中表現亮眼，南崁高中排行全國第4名，此外，大園國際高中、大溪高中及國立楊梅高中也擠進全國前10名，成績斐然。

桃園市立高中透過繁星錄取國立大學的人數高達249名學生，其中不乏台大、清大、交大、成大及政大等多所知名頂尖大學，此外南崁高中學測榜首蕭宏峻已通過國立成功大學醫學系第一階段甄選，即將成為該校首位醫學系學生。

至於，桃園新興高中106學年度大學繁星成績亮麗，錄取國立台灣大學醫學系1人(通過)、馬偕大學醫學系1人(通過)國立台、清、交、成、政、中錄取18人。

另外，大溪高中，本屆繁星錄取學生高達93人，再創新高，師生歡喜同賀，較首屆錄取之38人成長2.5倍。

桃園私立光啟高中這次參與繁星計畫學生人數雖然只有20名，但共計19人錄取，錄取比例高達95%，其中錄取國立中央大學等國立大學人數高達11人，國立大學錄取率高達55%，數據遠高於全國平均，創下光啟高中歷屆以來，大學繁星錄取國立大學人數最多的一屆。1060307

(中央社)