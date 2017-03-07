學測基隆榜首 繁星錄取台大電機
106年大學繁星推薦放榜，學測基隆市榜首、就讀二信高中的郭育銘，如願考取台灣大學電機系；鄭暄穎也通過陽明大學醫學系第一階段甄選。
郭育銘表示，去年學長賴煥霖是二信高中首位透過繁星錄取台灣大學電機系，心中一直嚮往跟隨學長腳步，就讀台大電機增加未來職場競爭力，「能如願錄取心中第一志願，真的很開心」。
同學每次在大考前，都會像「過香爐」似地，拿筆在郭育銘的頭上集氣，總能獲得不錯成績，郭育銘說，希望同班同學也能考取台大，延續高中「過香爐集氣」有趣生活。
校長林立表示，二信高中共有35名學生錄取國立、私立大學，其中20位考取國立，台大、交大、成大、政大各占1名，清大則錄取2名。
林立說，二信高中今年大學學測70級分以上的學生，除郭育銘73級分錄取台大電機系，鄭暄穎也通過陽明大學醫學系第一階段甄選外，71級分的連振原，和70級分的鄭篤庭，將全心力拼申請入學，以錄取台大機械和台大化工為目標。1060307
(中央社)
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