永采烘焙坊重罰百萬 5年內6件勞資爭議

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台中市勞工局表示，自101年迄今已受理6件永采烘焙坊的勞資爭議案，業者有多次違法紀錄，勞工局今天開出新台幣100萬元罰單並送達業者，盼督促業者檢討。

永采烘焙坊與離職員工、實習生勞資糾紛案，台中市勞工局表示，1月接獲申訴後派員稽查，發現業者涉違反溢扣工資、未給付加班費、超時工作、連續出勤及未給付國定假日加倍工資等規定。

勞工局指出，自101年迄今，勞工局已受理6件該業者的勞資爭議調解案(102年2案，101、103、105及106年各1案)，102年也曾因違反勞動基準法規定，處罰在案。

勞工局說，業者過去5年來對勞工顯未善盡照顧義務，並有多次違法紀錄，甚至連實習學生也淪為受害勞工，勞工局實施勞動檢查及調解聯繫的過程，業者態度並無積極改善之意，綜合上述理由，勞工局依法重罰100萬元。

業者已在上月對外公告停業。為維護停業期間在職勞工權益，勞工局已督促業者依法給付工資、加班費、資遣費及進行資遣通報等；日前業者已向勞工局資遣通報9名勞工。

業者與實習生的勞資爭議調解案，業者雖一度拋棄對員工所有民事、刑事責任，調解訴求也全部撤回。原訂昨日召開第二次調解會議，但業者卻未出席並無故撤回調解，導致協商不成立。

勞工局譴責業者的態度，呼籲盡速出面解決爭議，此外也提供法律諮詢服務、法律扶助基金會訴訟扶助等資訊給勞方，希望協助維護應有的權益。1060307

(中央社)