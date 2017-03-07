台裔小提琴家陳銳 泰雅化身音樂大頑童
「陳銳哥哥來了」，曾贏得伊莉莎白小提琴大賽首獎的台裔小提琴家陳銳，近期到新竹泰雅學堂和原民學童合作，到當地就受到泰雅學童熱情歡迎，中文略差的他期望用音樂代替溝通。
國家兩廳院邀請小提琴家陳銳擔任2017藝術基地計畫駐館藝術家，計畫之一是和新竹泰雅學堂小朋友合作，結合古典樂曲與原住民音樂，12月10日將在國家音樂廳一起演出。
曾贏得伊莉莎白小提琴大賽首獎的陳銳，出生於台灣、4個月大就搬到澳洲居住長大，15歲時進入寇提斯音樂院就讀，他曾獲得青年音樂藝術家協會的獎助，目前使用日本音樂財團出借的1715年史特拉第瓦里名琴「姚阿幸」，這把琴曾經為知名的匈牙利小提琴家約瑟夫．姚阿幸所有。
陳銳擔任藝術基地計畫駐館藝術家的第一個計畫，就是去泰雅學堂當原民學童的音樂老師，從沒見過這群學童的他，上週日驅車拜訪部落，一踏進村莊，原民小朋友熱情地圍繞著他喊，「陳銳哥哥來了」，瞬間化解尷尬。
今年28歲的陳銳，自認內心個性仍然很像小朋友，他將與原民小朋友一同運用古典樂曲、樂器及泰雅族傳統樂器、旋律等，打造一場別出生面的音樂會。
「我的信念是將音樂帶給更多小朋友與年輕人，培養未來的觀眾，讓更多人想到音樂廳聆賞演出」，陳銳說，在他心裡，音樂老師的重要性遠超過樂團的團長，「音樂老師會影響下一代觀眾養成，我愛上音樂也是因為有遇到熱情的老師」。
陳銳致力突破古典音樂與流行文化之間的壁壘，他在網路平台SoundCloud上已有200萬人追蹤，自製一系列俏皮的線上影片，透過幽默的方式，宣傳古典音樂。1060307
(中央社)
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