劉世芳服務處好孕連連
民進黨立委劉世芳服務處好孕不斷，接連幾名服務處同仁升格成為新手爸媽，地方盛傳劉世芳服務處儼然成為好孕事務所。
劉世芳服務處真的超旺，服務處助理接二連三成為新手爸媽、好孕連連，讓忙碌的政治工作多了份期待新生來臨的喜悅。
劉世芳指出，未來在立法院透過推動適當的政策，協助地方政府提供辛勞的父母更在地化的協助，減輕家長負擔。
婦女節前夕，劉世芳說目前國內生育率下降，除了大環境對新手父母的不友善，經濟因素也是很重要的考量，過去在市府團隊服務，積極推動活化高雄市各中小學閒置校舍空間來做為公立、公辦民營的托兒所以減輕托育負擔，她允諾未來會有因應少子化及人口老化等列入重要課題。1060307
(中央社)
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