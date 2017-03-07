僑委會：大陸在海外對僑界統戰分化

僑委會表示，自從總統蔡英文去年520上任後，中國大陸即透過統戰部指示其外圍組織抨擊中華民國新政府施政，並分化僑社，誘導其他僑團領袖參與統戰活動。

僑務委員會委員長吳新興明天將赴立法院外交及國防委員會報告業務概況，並備質詢。

僑委會報告表示，海外僑情錯綜複雜，自蔡總統就任之後，中國大陸即透過統戰部指示其外圍組織-全球各地近200個統促會分會，抨擊中華民國新政府施政，並在僑社進行分化作為，企圖誘導與台灣友好的僑團領袖及僑務榮譽職人員參與統戰組織所辦理的活動，形成負面示範效應，擾動當前僑情穩定氛圍。

不過，僑委會說，上述僑領不受影響仍堅定立場支持台灣，並適時為台灣發聲，顯見政府當前呼籲海外僑胞不分黨派、不分藍綠，支持自由民主台灣、支持中華民國的政策主張，已廣獲海外僑界的認同與呼應。

報告表示，此外，海外僑界長期處於民主自由氛圍，政治立場自然不盡相同，但在僑委會強調「團結和諧」的僑務基調施政下，海外僑社藍綠之間互動日趨熱絡，不同政治立場的僑團開始彼此合作並共同推動當地僑社事務。

報告說，這些都是擁護中華民國支持台灣的僑胞可貴之處，也更加凸顯中華民國海外僑胞體認民主政治發展的政治素養，以及支持國家的用心和苦心。1060307

(中央社)