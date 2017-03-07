鷹石尖2.0版 渭水之丘護欄禁止攀爬

宜蘭頭城鷹石尖秘境去年因安全因素封閉，網路最近又傳位礁溪鄉櫻花陵園「渭水之丘」是鷹石尖2.0版，吸引民眾冒險攀爬。縣府今天說，已設告示牌，嚴禁攀爬。

海拔411公尺的「鷹石尖」岩石近年來因景色優美，可俯瞰海天一色美景，腳底下就是斷崖，還有壯闊的東北角海岸線，經常吸引許多遊客冒險攀爬拍照；但去年底，交通部觀光局基於岩石已出現潛在性裂縫，有崩塌風險，封閉當地聯外小徑，美景已成絕響。

最近，網路又出現網友們彼此分享鷹石尖2.0版的相關資訊與照片，位置就在海拔約800公尺高的礁溪鄉櫻花陵園的「渭水之丘」。

「渭水之丘」就是宜蘭縣殯葬管理所為出身宜蘭的民主先驅蔣渭水所設計的墳墓，由建築師黃聲遠設計而成，是一處長20公尺、寬13公尺的橢圓形的草地。蔣渭水的遺骨經過84年漂泊，在前年才終於歸葬到當地。

從網路分享的資訊照片可看出，有人冒險爬上「渭水之丘」墳墓外圍的水泥牆護欄突出物邊緣，雙腳懸空，雖可遠眺蘭陽平原，但下方就是斜坡深谷，這樣類似鷹石尖取景方式，十分危險。

攝影師Kenji Lai在臉書上說，日前他到櫻花陵園原本想找其他景點拍照，但見到許多年輕人冒險攀爬「渭水之丘」，真是為他們捏一把冷汗，況且這是一個陵墓，這樣也對先人不太尊敬，呼籲大家不要再攀爬，避免一失足成千古恨。

宜蘭縣立殯葬管理所表示，最近發現有少數民眾會攀爬「渭水之丘」護欄上，已設立告示牌，嚴禁攀爬，呼籲民眾只要在「渭水之丘」周圍的步道上，就可以欣賞到蘭陽平原景緻。1060307

(中央社)