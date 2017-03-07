繁星推薦 新北光復高中首位台大生

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大學繁星推薦入學放榜，新北市光復高中有44名學生上榜，錄取國立大學有18人，其中，蔡承哲錄取台灣大學社會工作學系、鄭欣維錄取政治大學風險管理與保險學系。

光復高中校長曹永央表示，去年繁星推薦錄取41名，今年再增為44人。其中，國立大學錄取18人，私立大學錄取26人，表現優異。

錄取台灣大學的蔡承哲，是新北市光復中學第一個錄取台大的學生。蔡承哲表示，讀書方法是上課專心聽課、善用零碎時間讀書，確立未來目標，並訂定讀書計畫。

蔡承哲說，依照老師的複習進度，也與同學間良性互動，彼此激勵，才會有好成績。

蔡承哲表示，上課要認真聽講，且勇於發問，並需有安靜的讀書環境，所以，參加學校夜自習效果不錯。他勉勵其他的同學與學弟、學妹，「具有旺盛企圖心，盡你最大的努力，才會有奮發向上的動力。」

光復高中校長曹永央表示，感謝所有師生勤懇不懈的努力，賀喜光復中學第一名台大生，並鼓勵所有學生，都能順利進入理想校系。1060307

(中央社)