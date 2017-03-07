繁星放榜 南投高中68人上榜創紀錄
繁星入學放榜，國立南投高中有68位同學錄取理想中的大學，其中，國立大學25人，錄取率77％及錄取總人數，都創下學校繁星推甄新高紀錄。
南投高中校長巫春貴，7日安排敲鐘報喜及樂隊祝賀，並頒發獎金給台清交成政等卓越大學同學獎金。
巫春貴指出，孫楚媛同學在校成績表現優異，校內排名第1，更曾代表學校獲得南投縣國語演說組第1名的成績；由於嚮往護理工作，錄取國立台灣大學醫學院護理系，希望未來可以學以致用。
巫春貴表示，今年高3導師，很用心協助同學填寫志願選項，繳出漂亮成績單，學生錄取台大，交大，成大、政大等國立名校熱門科系。
巫春貴表示，未來將透過多元課程規畫，讓縣內優秀的國中生，留在南投高中就學，在學術、技能、體藝方面都能適性揚才，培養卓越人才。
(中時)
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