國二生健檢發現有血尿 追查才知罹腎臟病

烏日林新醫院腎臟內科主任徐國雄建議家中有腎功能不佳患者的家庭，其成員應定期檢查。(林欣儀攝)

台中市一名就讀國中二年級的女學生，日前在學校進行健康檢查時，意外發現她有血尿情況，經深入追查才知患有腎臟病，烏日林新醫院追蹤其家族情況，發現其母是洗腎患者，適逢本周四為「世界腎臟病日」，醫生呼籲若家中有人有相關疾病者應定期檢查。

烏日林新醫院腎臟內科主任徐國雄表示，這名國二女學生從來不知自己有血尿情況，日前在學校做健康檢查，才知患有顯微性的血尿，經驗尿及腎臟超音波檢查，確認目前沒有腎結石與水腫情況，但若沒有好好控制，未來可能導致慢性腎臟衰及，甚至得洗腎。

徐國雄說，該女學生身材中等、非肥胖體型，經了解她的家族情況，發現其母是洗腎患者，應該屬於遺傳性腎臟病，這類患者有些甚至剛出生就患有腎臟病，所幸女學生及早發現，目前需要控制並定期追蹤。

徐國雄強調，慢性腎臟病是世界流行的疾病之一，在台灣每百人就有12人是慢性腎臟病患者，且超過65歲的老人中，每3人就有1人腎功能不全。

徐國雄建議，若家中有人腎臟功能不佳，應定期至醫院檢查，且應從改變生活型態做起，腎臟病高危險群更應避免使用非類固醇消炎止痛藥、放射線顯影劑、腎毒性抗生素等等恐會危害腎臟功能的藥物，一旦出現高血壓、全身無力、容易疲倦或下肢水腫、食慾不振、尿量減少等腎功能惡化現象，更要特別留意並就醫。

(中時)