國二生健檢發現有血尿 追查才知罹腎臟病
台中市一名就讀國中二年級的女學生，日前在學校進行健康檢查時，意外發現她有血尿情況，經深入追查才知患有腎臟病，烏日林新醫院追蹤其家族情況，發現其母是洗腎患者，適逢本周四為「世界腎臟病日」，醫生呼籲若家中有人有相關疾病者應定期檢查。
烏日林新醫院腎臟內科主任徐國雄表示，這名國二女學生從來不知自己有血尿情況，日前在學校做健康檢查，才知患有顯微性的血尿，經驗尿及腎臟超音波檢查，確認目前沒有腎結石與水腫情況，但若沒有好好控制，未來可能導致慢性腎臟衰及，甚至得洗腎。
徐國雄說，該女學生身材中等、非肥胖體型，經了解她的家族情況，發現其母是洗腎患者，應該屬於遺傳性腎臟病，這類患者有些甚至剛出生就患有腎臟病，所幸女學生及早發現，目前需要控制並定期追蹤。
徐國雄強調，慢性腎臟病是世界流行的疾病之一，在台灣每百人就有12人是慢性腎臟病患者，且超過65歲的老人中，每3人就有1人腎功能不全。
徐國雄建議，若家中有人腎臟功能不佳，應定期至醫院檢查，且應從改變生活型態做起，腎臟病高危險群更應避免使用非類固醇消炎止痛藥、放射線顯影劑、腎毒性抗生素等等恐會危害腎臟功能的藥物，一旦出現高血壓、全身無力、容易疲倦或下肢水腫、食慾不振、尿量減少等腎功能惡化現象，更要特別留意並就醫。
(中時)
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