WBC》林智勝單場5支2 預賽開打看球更專注

中華隊隊長林智勝今單場5打數2安打，打下三分打點。（林勝發攝）

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中華對經典賽首戰已輸球收場，台灣隊長林智勝，單場5打數2安打，在中華隊兩波攻勢中，都敲出安打，林智勝，這場比賽跟熱身賽比起來，看球比較專注，感覺腎上腺素有提高，希望可以越打越好。

林智勝今前兩打席未敲安，不過第三打席，就成功敲出左外野方向的二壘安打，攻下2分打點，第9局也成功擊出安打，狀況越來越好可惜球隊輸球，他表示，今天就過去了，很可惜，明天就是盡全力拚，設定速球做攻擊。

對於以色列的投打戰力，林智勝也大大讚賞，他說，以色列的先發投手貝克，沉球(sinker)投得非常好，球會再內外角兩邊搭配跑，很難做攻擊，打擊部分也相當出色，真的很厲害。

(中時電子報)

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