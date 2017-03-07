別當龜速車！雪隧10日起最低速限提為70

為舒緩國道5號雪山隧道塞車，高速公路局宣布自3月10日起，最低速限由現行每小時60公里提升至70公里，如於正常車流下未達速限，將可開罰3000至6000元，新規定有1個月宣導期，預計4月10日起正式上路。

國5雪山隧道通車以來，因隧道內禁止變化車道，若遇到駕駛慢速擋道，整體行車速度，高公局評估後，決定把雪隧內最低行車速限，從每小時60公里提升至70公里，希望減少車輛與前車車距過長的情形。

高公局交管組長卓明君表示，目前國5南下、北上各有8支測速照相器，其中隧道內雙向各佔3支，與其他照相機不同的是，這些照相機為錄像系統，可以監視駕駛有無變換車道，並錄影存證，之後也會用於取締龜速。

卓明君指出，新規定將有1個月宣導期，駕駛如於正常車流下未達規定速限，國道警察將依規定舉發，並開罰3000至6000元，每隔6公里或半小時，就可以對車輛連續開罰，初期將以人工執法方式，科技執法最快則在4月中上路。

盧姓民眾認為，提高速限有助於整體行車速度，讓大家往返台北、宜蘭時更有效率。陳姓民眾則說，在隧道內開車很有壓迫感，讓人不自覺放慢速度，希望隧道內增加標示或廣播提醒。

(中時)