新聞深喉嚨》害慘觀光後誣高教 下個綠色意識形態受害者是誰？

中天新聞提供

蔡總統在競選期間最關鍵的承諾之一，就是「維持現狀」，但如今這四個字卻像是一句自我催眠的可笑囈語！因為馬前總統時期的「現狀」崩潰，新政府內外交迫的窘境已經完全無從迴避。在外部環境方面，中國大陸如今是毫不避諱，甚至越來越直接地從「讓利」台灣，走回「文攻武嚇」的路線。

近期有四個嚴峻的訊息，完全可以同時檢視，包括國台辦主任張志軍宣示：「台獨走到盡頭就是統一」，這可能是張志軍上任以來最強悍的發言；早期以《宰相劉羅鍋》等作品走紅兩岸的演員張國立，也以政協委員的身分在政協會議上發言，點明：「「我們要旗幟鮮明地反對那些分裂祖國思想、搞台獨的人到我們這來掙錢，我覺得我們演藝界的人也應該要有這樣的自己自覺政治高度和政治立場」。

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而在國防外交的層面，解放軍近期又再度穿越宮古海峽，到了台灣東岸演練「長距離封鎖台灣」，而聖露西亞的邦交也驚傳告急，逼得外交部緊急更換大使，甚至行政院長林全7日已經頗有「打預防針」的意味，說：「邦交國如果希望用更多經濟援助來換取，我們不一定要打交道」。這些局勢的翻轉，蔡總統的對策是？還要再跳針「維持現狀」來「自欺欺人」？

誰不知道如今蔡總統的兩岸政策已經走到了死胡同，卻又無法轉身，而這樣的結果，不只是在兩岸，外交與國防上全面敗退，內政也終究淪落「潮水退了就知道誰沒穿褲子」！去年下半年，蔡總統的兩岸政策已經整慘了台灣觀光業，只靠著吃前政府在上半年積攢的老本，讓全年的數字不至於太難看，而今年絕對慘不忍睹幾乎是不爭事實。

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在重創觀光，搞慘花東與中南部縣市之後，民進黨內基本教義派又把矛頭指向了高教產業，一紙所謂的「一中承諾書」，採用民進黨慣有的操作手法，由民代拋出議題砲轟，行政單位再跟進開鍘，把政治利益都做球給綠營政治人物。真的，民進黨真的對兩岸交流，陸生來台有這麼多的不滿，不如就直接下禁令吧，省得大家整天吵架，這麼多麻煩好嗎？在觀光之後，現在是教育，還有多少產業要被民進黨的意識形態害死？

近日震驚整個台灣社會的，莫過於上週發生的嫩模凶殺案，而在這起令人毛骨悚然的案件中有三個主角，除了死者，還包括程姓兇嫌，與兇嫌的女友，他們各自的遭遇，都凸顯了台灣社會某些病入膏肓的問題。首先，程姓兇嫌是個性侵前科犯，與被害人花錢和解而輕判緩刑，被要求強制就醫卻屢次不到，因此被通緝，這其中就牽涉了強制就醫與通緝機制失靈的爭議。而更令人憂心的是台灣司法量刑與社會價值的問題。試問，一個搞婚外情，然後當著外遇女友母親面前殘殺女友的律師，卻因為法官心證輕判12年，只坐牢8年就出獄，還獲總統禮聘要來改革司法。那如今千夫所指的程姓兇嫌，又算什麼呢？話說，新政府上任至今還沒執行過死刑呢，又要重演扁政府時期的「實質廢死」了嗎？

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另一位主角，程姓兇嫌的梁姓女友其遭遇更加值得探討，從上週誘殺「閨蜜」的「蛇蠍女」，6日大逆轉出具了不在場證明而獲釋。但在第一時間，大批的「鄉民」湧入她的臉書，留下了超過3萬則各種不堪入目的謾罵與侮辱，甚至還有確鑿的恐嚇字眼。結果在6日一夕之間，掀起了「史上最大規模的網路逃亡潮」，近2萬「鄉民」們紛紛刪除自己曾經留下的辱罵，甚至還有人哭訴「找不到自己的留言怎辦」？就是深怕梁姓女子要是鐵了心一個一個控告公然侮辱，甚至有律師估計賠償金上看6億元！

顯然，台灣的「網路公審」與霸凌惡習，並沒有從昔日「媽媽嘴」事件得到任何教訓，而「鄉民」們歸咎於媒體與檢警為何不遵守「偵查不公開」原則，卻又似乎忘記了昔日洪仲秋事件，當軍事檢察署主張「偵查不公開」時，又是如何的被砲轟。總之，千錯萬錯，都不會是自己的錯，公審霸凌何時休？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上8:00-9:00《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨4:00-5:00。

(中時電子報)