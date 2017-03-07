輸球沒關係 藤井樹：沒看過國際賽短打清壘
世界棒球經典賽台灣7日首戰以色列，先發投手不穩加上失誤連連，最後以7比15慘敗，長期支持棒球的作家藤井樹(吳子雲)，也守著看賽事，他認為輸球真的沒關係，但要輸的「正常點」。
7局上，以色列打者短打觸擊，想強迫取分，台灣投手林晨樺接到球後傳一壘，但無人補位鬧空城，讓壘上跑者全回來得分，這讓吳子雲忍不住說：「輸球，台灣球迷習慣了，真的沒關係，但是，輸球要輸的『正常點』！」
他更說看棒球20年，沒看過國際頂級賽事發生「短打清壘」，讓他崩潰「只能說都是假的，我眼睛業障重。」而他對此仍耿耿於懷，沒多久又發文問：「這輩子看到小熊拿世界冠軍，也看到短打清壘。哪一個比較神奇，我現在比不出來。」
(中時電子報)
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