新中崙市場無排煙設備 攤商不滿
中崙市場是台北首個傳統市場BOT改建案，其中2樓將設置熱炒、輕食和百貨區，不過6月開幕在即，有攤商向議員張茂楠投訴，原本輕食區未設瓦斯管線，經抗議市場處才增設，現在又要攤商自行負責排煙設備，每攤約要花12萬元，改建後反而「有鼎無灶」，實在不合理。
張茂楠今下午邀集市場處和數十名攤商會商，他指出，大樓2樓共有71個攤位，現場是密閉式空間，又設置熱炒區，有排煙設備需求，市府建置了排煙系統，卻要攤商自行負責設備，就像買了車卻沒附冷氣，非常不合理，要求市府比照百貨公司美食街，統一建置與管理設備。
現場不少攤商直言，排煙機具是固定設備，市場處不該擺爛不裝，若交由各攤自行購買設備，沒有統一的設置規格，未來管理也有困難。況且未來若不租攤位了，排煙設備也難以搬走，要求攤商自費實在說不過去。
市場處長許玄謀強調，排煙設備屬於生財設備，應由使用者付費，市府和BOT廠商針對中崙市場改建案，投入近4000萬經費，每攤平均投入近30萬元，其中排煙設備已包裹在補助項目裡，不該額外要求市府裝設。此外，攤商分為熱炒、輕食等不同業態，對排煙設備需求不同，攤商應自行裝設。
(中時)
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