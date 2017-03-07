新中崙市場無排煙設備 攤商不滿

市場處長許玄謀強調，排煙設備屬於生財設備，應由使用者付費。（陳燕珩攝）

不少攤商認為，市府要求自費排煙設備，未來若不租攤位了，設備也難以搬走，實在不合理。（陳燕珩攝）

中崙市場是台北首個傳統市場BOT改建案，其中2樓將設置熱炒、輕食和百貨區，不過6月開幕在即，有攤商向議員張茂楠投訴，原本輕食區未設瓦斯管線，經抗議市場處才增設，現在又要攤商自行負責排煙設備，每攤約要花12萬元，改建後反而「有鼎無灶」，實在不合理。

張茂楠今下午邀集市場處和數十名攤商會商，他指出，大樓2樓共有71個攤位，現場是密閉式空間，又設置熱炒區，有排煙設備需求，市府建置了排煙系統，卻要攤商自行負責設備，就像買了車卻沒附冷氣，非常不合理，要求市府比照百貨公司美食街，統一建置與管理設備。

現場不少攤商直言，排煙機具是固定設備，市場處不該擺爛不裝，若交由各攤自行購買設備，沒有統一的設置規格，未來管理也有困難。況且未來若不租攤位了，排煙設備也難以搬走，要求攤商自費實在說不過去。

市場處長許玄謀強調，排煙設備屬於生財設備，應由使用者付費，市府和BOT廠商針對中崙市場改建案，投入近4000萬經費，每攤平均投入近30萬元，其中排煙設備已包裹在補助項目裡，不該額外要求市府裝設。此外，攤商分為熱炒、輕食等不同業態，對排煙設備需求不同，攤商應自行裝設。

(中時)