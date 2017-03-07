屏東繁星亮眼 偏鄉孩子翻轉命運

大學繁星推薦7日放榜，位於台灣最南端的屏東縣各校表現亮眼，縣立屏北高中錄取率創新高。（屏北高中提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年3月7日

繁星放榜，屏東各公私立高中成績亮眼，幾乎每所學校都有學生錄取台大或醫學院等頂尖學校；其中，大同高中林庭(人予)學測失常只考58級分，但卻因校排第1名而錄取理想學系成大心理系。

屏東縣10所公私立高中，在今年大學繁星推薦中，有9所高中都有學生上頂尖大學，與往年比，頂尖學生留鄉升學的比率今年偏多。

國立潮州高中今年有112人錄取繁星，人數之多高居全國之冠，42人上國立大學；其中，學測分數前3名68、63級分的學生分別通過高雄醫學大學及慈濟醫學大學醫學系第1階段，而考66級分學生則錄取台大法律系。

國立屏東高中共有62人錄取，42人上國立大學，其中10人錄取台清交成等大學；屏東女中57人上榜，國立大學占31人，台清交成有8人錄取。

國立屏北高中繁星報名85人，錄取65人，錄取率創新高76.5%，其中學測71級分的蔡祐欣錄取國立台灣大學藥學系，國立大學共計錄取26人（占40%），錄取私立醫學大學醫護科系達13人（20%）。

縣立大同高中48人錄取繁星，錄取率近70%，其中20人上國立大學，台清交成共4人上榜，去年沒有台大生，今年則有1人錄取台大物理治療學系；另外，校排第1名的林庭(人予)學測失常，只考58級分，但因校排第1，而能錄取第3志願成大心理系。

縣立東港高中有49人錄取，22人上國立大學，最高分73級分的吳昇穆上台大牙醫系；縣立枋寮高中有陳明政上台大大氣科學系，繁星卓芷伶以64級分上台大物理學系。

私立美和高中大學繁星共錄取35人，周柔均74級分錄取台大物理系、李治杰71級分台北醫學大學醫學系（第一階段）、李奕勳70級分成大電機工程系，共計有16人錄取台、清、交、成、政、醫、中字輩等國立大學。

私立屏榮高中學測最高分70級分廖健依，如願考上第1志願清大物理系；私立陸興中學42人錄取，錄取率為79.25%，其中19人為國立大學，台、成、清大有4人。1060307

(中央社)