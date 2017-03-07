LINE Rangers慶3週年 紀念貼圖免費下載

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LINE GAME旗下塔防手機遊戲《LINE Rangers 銀河特攻隊》歡慶上線三週年，紀念動態貼圖今起開放免費下載，全新角色「時尚達人CHOCO」也正式於三週年的華麗舞台出道。

《LINE Rangers 銀河特攻隊》於2014年2月28日推出，迄今屆滿三週年。至2017年2月6日為止，《LINE Rangers 銀河特攻隊》全球累計下載數突破4500萬，更於2016年的App Store與Google Play年度銷售排行榜，創下台灣、香港第1名、泰國第5名的超人氣佳績。

《LINE Rangers 銀河特攻隊》特別徵召多位讓資深玩家充滿回憶的Rangers回歸，為「LINE Rangers三週年紀念貼圖」站台，貼圖今天起開放免費下載。包括「舞王部長」、「雷電熊大」、「萬聖節兔兔」、「冰塊熊大」、「彩色糖甜甜圈熊大」，還有「菜鳥熊大」、「飛天精靈兔兔」、「莎莉女王」、「飛龍哈尼」、「職業高爾夫選手KSM」與新角色「蝴蝶結CHOCO」等首度大集合。

《LINE Rangers 銀河特攻隊》三位新出場的Ranger包括：為了慶祝三週年做了3層蛋糕而感到幸福的「派對蛋糕熊大」、帶來珍藏已久黃金香檳的「黃金香檳兔兔」，還有在LINE GAME當中初次登場、喜愛蝴蝶結的熊大妹妹「時尚達人CHOCO」。

LINE GAME透露，透過期間限定的終極稀有扭蛋就有機會獲得三位新角色，而「時尚達人CHOCO」還可在期間限定的特殊關卡獎勵中收集。1060307

(中央社)