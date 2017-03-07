愛迪生7歲救母？陸小學課文好瞎

中國大陸小學課本收錄「愛迪生救媽媽」一文，被質疑內容與現實不符。大陸的「雷人」課文不少，教師質疑，教材改版時為何不拿掉有問題的文章。

都市快報報導，「愛迪生救媽媽」出現在人民教育出版社小學語文二年級下冊第30課，指愛迪生7歲時，媽媽得了闌尾炎，來不及上醫院，要在家手術。

因燈光昏暗，愛迪生想出了用鏡子聚光的辦法，讓媽媽順利完成手術。文章重點表達愛迪生的機智和對媽媽的愛。

杭州市外語實驗小學的校長張敏指出，愛迪生1847年出生，7歲那年是1854年，而世界上第一例闌尾炎手術是1886年，愛迪生小時候不可能有闌尾炎手術，而這篇課文也缺乏出處說明。

事實上，這篇課文早在2009年就引發一些老師質疑，說找不到相關事實依據。

另一篇課文「地震中的父與子」說，1989年美國洛杉磯發生大地震，當時一名父親衝向他7歲兒子的學校。但事實上，1989年洛杉磯沒有大地震。

而在1994年1月17日，洛杉磯的確發生地震了，但當時是凌晨4時31分，學校裡不會有學生。

小學三年級課本的「孔子拜師」一文，描述孔子為了拜師，餐風露宿走了幾個月才到洛陽。但有老師仔細查過資料後指出，當時孔子拜師，君王派了馬車和僕人來，孔子並沒有文章描寫得這麼苦。

有些老師說，教學時會著重在文學方面的應用和欣賞，而不是把課文當成歷史事件。也有老師說，小學一、二年級的學生還不太會質疑，到了三年級，不少孩子會顯露出對歷史的興趣，這時候就是引導大家去探究課文內容的機會。1060307

(中央社)