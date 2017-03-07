女模命案逆轉 邱太三：檢警已竭盡所能

女模命案案情逆轉，梁姓女模獲釋。立委質疑，檢警調錄影帶比對，為何要花24小時？法務部長邱太三說，檢警在時間緊迫情況下已竭盡所能；內政部長葉俊榮說，永遠有改進空間。

陳姓女模命案6日案情大逆轉，士林地檢署以主嫌程男指證有瑕疵為由，釋放梁姓女模。

民主進步黨籍立法委員張宏陸下午在立法院施政總質詢時關注女模命案，台北市跟台中市警察局辦案有沒有緊密配合？調錄影帶證明梁姓女模是否在家，「24小時我不覺得不夠」，梁姓女模人權並沒有受到充分尊重。

邱太三說，依法規定24小時要移送給法院，決定到底是否要羈押，警方分到16小時、檢察官只分到8小時，還要整理很多資料，警方又分兩地壓力很大，而檢方只能先看好筆錄。

邱太三表示，因為從錄影帶看到確實有共犯，陳姓主嫌又一再指認是女友，從一些跡證來看，有些模糊的需要進一步核對，比對後也馬上提供給檢察官，「相信檢警在時間緊迫情況下已經竭盡所能」。

葉俊榮表示，永遠有持續改進空間，警察跟檢察官實際辦案中，如何在短時間掌握更多資訊，包括逼程姓嫌疑人說出來就要花很多力氣，還要判斷程姓主嫌說的內容，再進一步去採證。1060307

(中央社)