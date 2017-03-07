溫泉及泳池檢測 台東47業者合格

我要評比

台東縣政府公布2月間台東溫泉和游泳池檢測結果，有47家業者合格，台東縣政府呼籲遊客安心前往消費。

台東縣政府表示，為維護消費者泡溫泉及游泳玩水的安全與品質，台東縣衛生局2月間對縣內游泳池、溫泉抽檢水質，考評內容分為一般環境衛生、泡湯溫泉設施衛生及從業人員衛生等。

游泳池部分，合格的有知本老爺大酒店、東遊季溫泉渡假村、山水軒渡假村飯店、日暉國際渡假村、娜路彎大酒店、桂田酒店、鹿鳴溫泉酒店、逸軒大飯店、金樽大飯店、F商旅-知本館、東方之泉 (綠島朝日溫泉)、泓泉溫泉渡假村、ㄚ一ㄚ旺溫泉渡假村、東台溫泉飯店等14處。

溫泉水質合格的有東遊季溫泉渡假村、高野大飯店、ㄚ一ㄚ旺溫泉渡假村、泓泉溫泉渡假村、朝陽假期飯店、宏宜飯店、亞灣飯店、金都大飯店、金樽大飯店、逸軒大飯店、天龍飯店、碧山溫泉休閒農莊、望山樓農產行、太平洋鹹水溫泉、富之山溫泉民宿、東太陽溫泉會館、太麻里城堡溫泉民宿。

椰璽別莊、丹堤商行、一田屋溫泉民宿、米之谷溫泉民宿、遠山功夫民宿、美之濱農產行、東方之泉 (綠島朝日溫泉)、溪遊季、盈家溫泉、山月溫泉館、鹿鳴溫泉酒店、金聯世紀酒店、日暉國際渡假村、東台溫泉飯店、綺麗渡假村、富野溫泉休閒會館等33處。

台東縣衛生局表示，溫泉為台東縣遠近馳名特有觀光資產，近年來政府提倡觀光，國民逐漸重視休閒活動，每至假期各地旅客皆蜂擁而至，台東縣政府會每月定期辦理游泳池（溫泉）抽檢水質工作，並予以公佈，以維護消費者權益，希望遊客能夠安心到台東旅遊。1060307

(中央社)