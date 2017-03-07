雙胞胎泳將姊弟摘星 姊唸機械弟讀園藝

106學年度繁星入學放榜，宜蘭縣私立慧燈高級中學一對雙胞胎姐弟宓厚萱與宓厚德是游泳健將，常為校爭光，姊姊錄取台灣大學機械學系，弟弟錄取中興大學園藝系，興趣不同。

慧燈中學校長吳松溪表示，今年大學繁星推薦放榜，慧燈中學共有82人上榜，其中32人錄取國立大學，已打破去年錄取77人的紀錄，再創新猷。

相差1分鐘出生的宓厚萱與宓厚德，是一對雙胞胎姊弟，且都是游泳健將。過去6年來，宓厚萱已經為校在各項游泳比賽中，拿下25金、11銀及7面銅牌；宓厚德也不遑多讓，拿下30金、9銀及3面銅牌。

宓厚萱說，因從小就喜歡機械、玩具車，幸運如願錄取台灣大學機械學系；宓厚德表示，喜歡種花種草，家中有自己設置的家園，這次順利如願錄取中興大學園藝系，未來會繼續學習園藝的相關知識，提升自我。

姊弟也笑說，他們從小學就開始學習游泳。游泳除能幫助放鬆，也能讓在準備課業時更專注。這次繁星入學放榜都是各自喜歡科系，很開心滿意。1060307

(中央社)