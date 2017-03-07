最年輕挑戰者 5歲女童進軍全美拼字大賽
年僅5歲的美國女童傅勒在奧克拉荷馬州區域性拼字比賽脫穎而出後，準備進軍斯克里普斯全美拼字大賽，締造成為史上最年輕挑戰者的歷史紀錄。
美聯社報導，傅勒（Edith Fuller）在杜爾沙（Tulsa）地區競賽中，正確拼出「智識」（jnana）一字而獲得勝利。根據韋式公司（Merriam-Webster），這個字的意思是在印度教傳統中透過冥想獲得智慧。
「杜爾沙世界報」（Tulsa World）報導，傅勒4日擊敗另外50幾名小學和中學學生拔得頭籌。在家自學的傅勒代表TBC在家教育協會（TBC Home Education Fellowship）參加這項競賽。
英國「每日郵報」（Daily Mail）說，這意味傅勒5月將前往馬里蘭州挑戰斯克里普斯全美拼字大賽（Scripps National Spelling Bee）。
傅勒的母親安妮（Annie Fuller）說，很高興女兒在比賽中表現出色；傅勒則說自己感到很欣慰。
此前，斯克里普斯全美拼字大賽最年輕的挑戰者年紀為6歲，分別是去年的伍寇帝（Akash Vukoti）和2012年的麥迪遜（Lori Anne Madison）。（譯者：中央社劉文瑜）1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。