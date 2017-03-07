最年輕挑戰者 5歲女童進軍全美拼字大賽

我要評比

年僅5歲的美國女童傅勒在奧克拉荷馬州區域性拼字比賽脫穎而出後，準備進軍斯克里普斯全美拼字大賽，締造成為史上最年輕挑戰者的歷史紀錄。

美聯社報導，傅勒（Edith Fuller）在杜爾沙（Tulsa）地區競賽中，正確拼出「智識」（jnana）一字而獲得勝利。根據韋式公司（Merriam-Webster），這個字的意思是在印度教傳統中透過冥想獲得智慧。

「杜爾沙世界報」（Tulsa World）報導，傅勒4日擊敗另外50幾名小學和中學學生拔得頭籌。在家自學的傅勒代表TBC在家教育協會（TBC Home Education Fellowship）參加這項競賽。

英國「每日郵報」（Daily Mail）說，這意味傅勒5月將前往馬里蘭州挑戰斯克里普斯全美拼字大賽（Scripps National Spelling Bee）。

傅勒的母親安妮（Annie Fuller）說，很高興女兒在比賽中表現出色；傅勒則說自己感到很欣慰。

此前，斯克里普斯全美拼字大賽最年輕的挑戰者年紀為6歲，分別是去年的伍寇帝（Akash Vukoti）和2012年的麥迪遜（Lori Anne Madison）。（譯者：中央社劉文瑜）1060307

(中央社)