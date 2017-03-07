日本明星最愛排隊甜點 「黑船」進駐SOGO忠孝館

（圖一）排隊名店「黑船」台灣首店即日起於SOGO忠孝館B2F盛大開幕。（徐力剛攝）

（圖二）熱銷商品「抹茶長崎蛋糕」加入日本京都抹茶製作，入口鬆軟蛋糕帶有淡淡抹茶香。（徐力剛攝）

（圖三）黑船特製「銅鑼燒」外皮鬆軟，佐以北海道十勝紅豆，抹茶及原味口味售價皆為80元／單片裝。（徐力剛攝）

近期日本排隊美食陸續攻台，消費者不用大老遠飛到國外，在台灣也能享用原汁原味美食，日本自由之丘名店「黑船」曾被推薦為「自由之丘不可錯過的貴婦甜點店」，以長崎蛋糕、銅鑼燒等熱銷商品，席捲台灣消費者味蕾。

黑船台灣首店落腳於SOGO忠孝店B2F，帶來熱銷商品長崎蛋糕、銅鑼燒、長崎蛋糕脆條與波浪型華夫餅乾等，將日本甜點幸福滋味傳遞給消費者。黑船SOGO門市即日起盛大開幕，開幕期間推出期間限定「黑船享宴禮盒」，優惠價400元，內含長崎蛋糕原味單片包1入、長崎蛋糕抹茶單片包1入、原味銅鑼燒1入及波浪型華夫餅乾1入，一次四種滿足、數量有限售完為止，想嘗鮮消費者不可錯過。優惠期間於櫃位消費滿1000元，即贈送「黑船獨家設計手提包」一只。

商品「原味長崎蛋糕」以糖（砂糖和水飴）、雞蛋與小麥粉為原料，強調不添加油脂、發酵粉及防腐劑製作，蛋糕體鬆軟不乾澀，雞蛋香氣濃郁，經口水濕潤如蜂蜜般香甜氣息令人難忘;長崎蛋糕與台灣蜂蜜蛋糕不同無添加蜂蜜，烘烤後蛋糕置於木盒熟成24小時創造特有香氣。

另一人氣商品「銅鑼燒」加入黑糖製作外皮，夾入北海道十勝紅豆內餡，入口甜而不膩，紅豆內餡粒粒分明，吮指回味。

黑船創立於2006年，源自大阪心齋橋長崎蛋糕老店「長崎堂」，為了將傳統長崎蛋糕美味讓更多人知道，第四代傳人「荒木志華乃」結合本身設計專長，製作創意菓子商品，備受日本明星、名模喜愛，甫推出即造成轟動。

(中時)