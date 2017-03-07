MUJI無印良品鋼製組合陳列架 9日起漲價3成
無印良品頗受歡迎的鋼製組合陳列架（SUS），將於後（9)日起大幅上漲，調幅近3成。SUS的用途十分廣泛，可用於電視櫃、書櫃、浴室或廚房、陽台收納等；無印良品指出，這款產品十多年來價格都沒有調整，這是因為原物料及人事成本的關係而調價。
無印良品今（7)日舉行2017年春夏新品展示會，宣布透過重新檢視各項商品的生產流程，3月9日起，針對衣料服飾、生活家具、美妝保養等近500項商品實施新價格，調整幅度約為10%-18%不等。
500項調價商品中，降價品項約400個佔8成，以衣料、床墊、雜貨小物為主，如丹寧褲去年售價為1590元、新價格為1390元，法國亞麻開襟衫，去年售價1790元、新價格1190-1390元，壁掛家具系列，去年售價370-3060元、新價格340-2210元。
無印良品指出，漲價的品項只有兩成，且其中多數為SUS鋼製組合陳列架及它的零組件。
(中時)
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