宜蘭羅東搶案 搶匪同名同姓紛落網

羅東警方於搶案10小時內，先逮獲「小豪」黃建豪，另名「大豪」黃建豪也於今中午出面投案。（簡榮輝翻攝）

宜蘭縣毒蟲「黃建豪」相約另名毒友「黃建豪」於6日凌晨駕駛贓車，雙豪隨機挑選羅東鎮一處檳榔攤強盜財物，逃逸途中不慎自撞路樹，車輛動彈不得，進而放火燒毀車輛，企圖湮滅證據。羅東警方根據店員描述與監視器影像，當天即逮獲「黃建豪」，再根據其供詞鎖定另名「黃建豪」身分，今(7日)策動出面投案。

冬山鄉丸山地區昨(6日)凌晨發生一起離奇火燒車意外，一輛自小客車在路旁冒出熊熊烈焰，消防隊撲滅火勢後，警方查詢車牌號碼，赫然發現燒毀車輛是輛贓車，而且是一樁剛發生不久的檳榔攤搶案作案車輛，警方懷疑搶匪意圖縱火湮滅犯案證據。

警方根據被害檳榔攤店員描述的搶匪樣貌，並且調閱店內監視器，發現轄內有毒品、竊盜前科的38歲黃建豪涉有重嫌，案發當晚即鎖定嫌犯出沒地區，派員前往埋伏，成功逮獲黃建豪。

「我同夥也叫黃建豪。」黃建豪面對警方訊問，坦承犯案，同時也供出同夥身分，兩嫌都同名同姓，只相差1歲，先落網的是「小豪」，仍在逃的是「大豪」。警方確認「大豪」身分，立即鎖定其交往對象，試圖追緝大豪下落，另方面，也策動其親友勸說大豪出面投案

面對警方佈下的天羅地網，大豪今天在姑姑陪同下，前往羅東警分局投案。雙豪坦承因缺錢買毒，才會相約搶劫檳榔攤，搶奪到手的5000餘元贓款，已在案發後不久全數拿去購買海洛因。

儘管黃建豪們均辯稱，海洛因要自己吸食，但是羅東警方發現雙豪利用贓款購買的海洛因又自行分裝成其他小包裝，懷疑兩人有再轉手販售意圖，訊後將雙豪依強盜等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

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(中時)