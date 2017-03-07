「他」因阿湯哥錯失金鋼狼 X教授竟差點是天王麥可
休傑克曼演了17年的金鋼狼，封爪作《羅根》不意外在全球開紅盤，也因不捨而掀起一股「X戰警」系列作討論熱潮，當年擔任第一部《X戰警》編劇的大衛海特(David Hayter)近來接受專訪，揭露了不少選角祕辛，不僅透露麥可傑克森對飾演X教授很有興趣，甚至表示阿湯哥左右了「金鋼狼」的最終選擇？！
從《X戰警》系列電影籌備初期就參與的編劇大衛海特，近來接受《The Hollywood Report》專訪，大爆17年前選角祕辛，他表示當年這部片開拍時，各界巨星都展現出高度興趣，天王麥可就曾為「X教授」一角試鏡，連姊姊珍娜傑克森都曾為「暴風女」試鏡，瑪麗亞凱莉也想爭取這個角色，至於製作群偏愛的第一人選，也不是後來的荷莉貝瑞，而是英國女星安琪拉貝瑟，瑞秋萊寇克則是「小淘氣」的第一人選，但兩人最終都因片酬過高而與《X戰警》失之交臂。
至於最近18年前試鏡片曝光、被讚根本天生金鋼狼的休傑克曼，也不是此角的第一人選，當時團隊希望道格瑞史考特來飾演，但當時他正在《不可能的任務2》中飾演反派，阿湯哥還不斷強調：「劇組很需要他，我們還需要他一段時間」，且史考特還在拍攝過程中受傷，於是無緣金鋼狼一角，此外，在《魔戒》中飾演人皇亞拉岡的維果莫天森，也曾試鏡當爪子狼，但最後角色給了休傑克曼，造就了經典。
(中時電子報)
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