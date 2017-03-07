曾幫小英設計彩虹悠遊卡 聶永真今再喊話
婚姻平權重啟戰場，大法官24日將進行釋憲言詞辯論，婦女新知基金會要求蔡英文總統表態，說明兌現婚姻平權政見的作法與時程，國內知名設計師聶永真也再度喊話。
聶永真曾為蔡英文競選總統時，設計推出彩虹悠遊卡，今天在新知記者會中，透過手舉彩虹卡的照片，表示「如果未來有一件事值得被全世界裱框、或被這個世界完全離棄，那就是民進黨團今年在台灣婚姻平權政策上的決定。」
力挺婚姻平權的聶永真，去年底曾現身立法院聲援同志族群，並於臉書抨擊，為讓婚姻平權在台灣政策上有更靠近被實踐的可能，許多人用他們的專業、理想跟選票推了民進黨一把，但此時此刻我們卻都坐在這裡，「諷刺至極」。
台大政治系教授黃長玲今天也批評，蔡英文應回顧當初「我是蔡英文，我支持婚姻平權」廣告，1.8萬張彩虹卡短短15分鐘售罄，應省思「期望有多高，失望就有多大」。府方仍說總統支持婚姻平權，更是自以為高明的空話、玩文字遊戲，要求蔡英文「不要在賣彩虹卡時才跟同志同盟。」
(中時)
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