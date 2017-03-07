台南分署聯合拍賣 柚木沙發組5萬5000元賣出
法務部行政執行署臺南分署配合法務部行政執行署123聯合拍賣日，今天下午3點二樓拍賣室即湧入數十位參加民眾搶拍。其中，二度拍賣的柚木沙發組，最後以5萬5000元便宜賣出。
此次台南分署聯合拍賣會最受矚目的拍品就是柚木沙發組，被民眾以5萬5000元的低價買下，另部1997年份的賓士車也被民眾以2萬元標下。
至於最有人氣的拍品則是名牌休閒鞋，由於台南分署改以民眾可以一次購買一雙，加上又可以現場試穿，吸引有意購買的民眾紛紛坐下來試穿。不過，仍有85雙名牌休閒鞋尚未拍出，台南分署將於下次的聯合拍賣會暨黃昏市集直接下殺5折出清。
台南分署表示，4月11日將再辦理聯合拍賣會及黃昏市集，當日除BMW大7、TOYOTA白色yaris等多部汽車外，另一個重頭戲則是第2次拍賣某位知名李姓建築師所收藏的3000年花梨木瘤會議桌、花梨木辦公桌椅、紅豆杉瘤茶几、黑膽石龍型茶盤（以上材質均據義務人稱，未經鑑定）、鐘乳石木雕等，價格也將下殺5折。
(中時)
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