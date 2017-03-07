暨大附中繁星成績亮眼 8成錄取
大學繁星入學放榜，國立暨大附中學生表現亮眼，今年有51名學生上榜，上榜比例高達八成，以「醫藥類、農業類及觀餐類」為主，其中有「14所大學雙榜、5所3榜、1所4榜」，且錄取學校從台大、政大、成大、興大、暨大、北醫大、高醫大、中國醫大及輔大都有，讓全校師生同感振奮。
校方表示，錄取台大經濟系的陳致呈同學，入學前即期望透過繁星計畫進入台大就讀，進入附中就讀以來，成績都名列前茅，並積極參與科技部高瞻科學計畫、全國科展，還獲全國小論文比賽特優，展現高度的數理能力。
陳敬呈學測成績公布後，陷入申請台大獸醫系或財金系的抉擇，經與父母討論時，讓他想起暨大附中之前的廖姓替代役男，衷於自己目標，努力考取國內外精算師的事蹟，再加上他對數學的熱愛，最後決定以繁星申請進入台大經濟系，經放榜順利取得進入台大的入門票。
另楊家茹、莊以琳及張嘉珍同學，選擇就近入學至暨大附中就讀數理實驗班；楊同學順利錄取中國醫大藥學系，張同學順利錄取台北醫大牙體技術系、莊同學也錄取高醫大生物醫學系，期盼未來能以醫藥專長強化家鄉醫療知識與環境。
繁星計畫放榜傳捷報，暨大附中校長張正彥欣慰的表示，今年高三應屆畢業生是實施12年國教的第1批學生，在老師們的努力，成功指導他們順利錄取繁星，展現在地就學亮麗成績。張正彥校長也表示，暨大附中輔導學生考取專業證照、多益英檢及未來就業為導向，期盼同學們能夠發揮所長、取得證照，服務社會。
(中時)
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