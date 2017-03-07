男粉對拍激喊「啊啊」 蔡依林嘴角失守笑炸

蔡依林去年到美國舉辦「PLAY」巡演。（圖／中時資料照）

天后蔡依林近日到義大利出席米蘭時裝周，也把握機會到處遊玩分享心得，而最近網上流傳一段她去年到美國舉行「PLAY」巡演的片段，只見Jolin在台上賣力表演，引起台下一片尖叫，其中，一男粉在節奏空檔激動喊出「啊啊」，不只笑翻歌迷，就連天后也嘴角失守。

影片中，蔡依林在台上表演夯曲《特務J》，台下歌迷情緒跟著沸騰到高點，而唱到中間旋律空檔時，台下剛好有名男粉絲對在拍子上，大喊了兩聲「啊啊」，讓在場粉絲全笑出聲，而蔡依林聽了也忍不住笑場，畫面十分逗趣。

影片在微博上瘋傳後，蔡依林也跟著俏皮轉發貼文，還幽默表示「不啊不歡」，逗樂眾人，粉絲見狀則搞笑表示以後知道該怎麼應援了，引發不少討論。

(中時電子報)