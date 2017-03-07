光復新村汙水管線老舊 市府提改善方案

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台中市霧峰區光復新村汙水處理廠及收集管線老舊破損，甚至出現管線回堵的情況，引發居民不滿，為解決此問題，台中市政府研議短、長期改善方案，除先進行水質淨化，也將爭取將汙水改善設施納入「國際非政府組織中心」的規畫案，進行整體改善。

台中市政府文資處表示，光復新村房舍當初在進行修繕時，因原有汙水下水道系統年久失修且堵塞，且汙水處理廠屬於台灣省政府所有，只能暫時採用化糞池作為民生廢水處理設施，汙水經沉澱後過濾淨化、再排至水溝，目前也與省府協商盼無償撥用。

文資處強調，解決光復新村汙水問題，目前已設置符合規定的化糞池，未來也將加強維護水溝清潔度，而為徹底解決問題，經與水利局、社會局討論後，決定將汙水改善計畫納入「iNGO中心」規畫案一併進行。

水利局指出，該汙水下水道系統原本皆由台灣省政府維護管理，既然出現管線老舊問題，且修繕工程又須受到文化景觀保存的限制，目前改善情況不完善，已向中央爭取經費，盼將此建設案納入「台中設立國際非政府組織中心可行性評估報告」，併案進行，希望能列入107年度國家發展中長期重要建設計畫。

(中時)