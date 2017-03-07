取經橫濱港市合一 林佳龍拚郵輪經濟
台中市長林佳龍今天（7日）會見橫濱市副市長渡邊巧教，並參訪大棧橋國際客輪碼頭。林佳龍表示，他前後來橫濱港五次，見證橫濱的進步，台中港與橫濱市一樣擁有港口，台中港將發展市港合一或市港合作，已向行政院提出「台中港2.0」計畫，重新定位台中港，發展郵輪經濟。
林佳龍表示，橫濱以「港區未來21」計畫，完成都市再生，同時進行港口轉型，還引進郵輪經濟，現在大棧橋碼頭可同時容納4艘大型郵輪入港，每艘遊艇帶來上千名旅客，以捷運交通連結東京都，促進觀光與經濟。
「台中市雖然有台中港，但設備很差，加上管轄權為中央港務局等機關，而且市港分離，幸好現已引進三井outlet商場，見出發展的商機」林佳龍強調，他推動市港合一或市港合作計畫，即是要重新定位台中港各區。
他推動台中港南區以工業為主，中區則以三井outlet park為中心，發展成商務觀光特區，北區則從高美濕地到海洋生態館與電力博物館，提供生態觀光遊憩，再搭配雙港輕軌，以海空聯運方式，發展郵輪遊艇與藍色海岸、近海遊憩，這項「台中港2.0」已向行政院提出，結合中央跨部會發展台中最具潛力的地區。
此行在參訪大棧橋碼頭前，林佳龍也與橫濱市副市長渡邊晤面，林佳龍希望借鏡「港區未來21」計畫的成功，能運用在台中港，盼未來橫濱港與台中港能結為姊妹港，甚至進一步有往返雙港的郵輪。
由於橫濱市3月25日到6月4日將舉辦園藝花藝展，日華親善橫濱市會議員聯盟會長森敏明許下花博之約，將與渡邊於明年台中世界花博期間到台中訪問。
「大家好！」渡邊副市長也用中文，親切的與大家問好，他也說，台中與橫濱關係非常密切，橫濱不僅有全日本最大的唐人街，華僑總會也是不斷支持當地地區的經濟，去年約計有7萬5000台灣旅客住宿在橫濱，僅次中國與韓國名列第三。
觀光旅遊局長陳盛山指出，日本為典型的「港市合一」管理體制，港口所在地的地方政府即為「港灣管理者」，同時也是該港土地與財產所有者，台中市目前正推動市港合作，盼藉此瞭解橫濱港的成功經驗，為未來推動港市合一奠定基礎。
(中時)
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