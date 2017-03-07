國5要建蘇澳服務區 環評補件再審

環保署今天審查國道5號蘇澳服務區環差案，決議開發單位應補充服務區興建必要性、非夏季生態調查資料以及停車場分期規劃及後續管理等相關資料，再送環保署審查。

環保署今天舉行「北宜高速公路頭城蘇澳段環境影響說明書環境影響差異分析報告（蘇澳服務區）」專案小組初審會議。

為因應近年東部旅遊盛行及未來蘇花公路改善完成、紓解用路人疲憊，因此開發單位交通部將於國5的終點、蘇花改的起點位置設置蘇澳服務區，提供用路人休息以提高行車安全。

根據開發單位提出的內容，服務區將分3期設置，第1期開發完成後將先行啟用，其中由於停車場分一、二期設置，引起環評委員疑問。

環評委員劉希平指出，服務區未來會是國5以及蘇花改之間的重要緩衝，但停車位分兩期設置，且第二期規劃設置的停車位又較多，若第二期停車場建設不困難的話，是否可以合併到第一期一起建設？

對此，開發單位回應，服務區會分3期建設主要是因應蘇花改分階段通車，因此也是依照分階段通車去預估停車數量，第一階段提供100至130個停車位估算是足夠的，也會在每個車道設置餘位顯示系統，避免讓車子迴繞影響空氣品質。

環評委員最後決議，開發單位應補充說明服務區興建必要性、土地配置包含綠帶隔離、停車場分期規劃及後續管理、1次非夏季生態調查資料以及確認並修正空氣品質評估前後結果不一情形等資料，再送環保署審查。1060307

(中央社)