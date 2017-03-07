WBC》2.2局壓制以色列打線 蔡明晉：可惜7局沒守成
今中華隊面對以色列，蔡明晉擔任第3任投手，中繼2.2局失2分，蔡明晉表示，今天投球策略就是盡量讓對方打成滾地球，製造雙殺，不過很可惜第7局沒有成功守成，不然結果可能不一樣很可惜。
蔡明晉此役在第4局登板，一上場就讓對方擊出雙殺打，隨後5、6兩局也成功壓制對方打線，可惜7局失掉分數，總計2.2局共用36球，被擊出3支安打，失2分，他指出，球隊在上個半局已經得3分了，自己球路沒有投到位，無法凍結分數，真的很可惜。
首次入選中華隊參與國際賽，蔡明晉說，一上場真的很亢奮，非常想解決對方，不過還是要壓住自己興奮的心情，因為怕影響投球，這場比賽下來學習到很多，以後一定可運用在之後的比賽上。
(中時電子報)
關鍵字：蔡明晉
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