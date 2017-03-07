世界最大鋼琴 鋼琴界的法拉利中市中山堂登場
世界最大鋼琴、被譽為「鋼琴界的法拉利–法吉歐利（FAZIOLI）名琴F308」即將於5月起進駐中山堂，供團隊演出使用。7日六位鋼琴名家12手聯彈，展現FAZIOLI名琴的完美音色及專業性能。
為提升中山堂演出活動的品質，中市文化局購入全台目前只有20架的名琴–法吉歐利（FAZIOLI）F308鋼琴，將於5月起提供演出團體使用，這也是中部各縣市公立演藝廳唯一的一架FAZIOLI F308鋼琴。7日的開琴儀式，由台灣鋼琴協會共同創辦人簡雪豐及余思慧、李國瑛、楊千儀、徐榕笙、曾琬蓉等六位鋼琴名演奏家，以多手聯彈的華麗手法，共同演繹多元風格的曲目，敲下FAZIOLI F308鋼琴在中山堂的第一樂章。
義大利法吉歐利（FAZIOLI）名琴是由本身即是鋼琴家身兼工程師的Paolo FAZIOLI所創辦，本著身為鋼琴家，知道鋼琴家所要追求的完美鋼琴音色而努力，製造出演奏會專用的平台鋼琴。
F308是1986年為配合現代大型演奏廳，需要更大音量的鋼琴，因此生產308㎝的鋼琴，至今為世界最大的鋼琴。其擁有世界專利的第四隻踏板設計，讓法吉歐利鋼琴，能在不影響音質的情況下，減輕彈奏的音量。
文化局也將於4月22日（六）19:30在中山堂舉辦「傾聽●FAZIOLI法吉歐利名琴藝術之夜」演奏會，邀請鋼琴家盧易之、簡雪豐、余思慧、李國瑛、楊千儀、徐榕笙、曾琬蓉及雙簧管名家劉榮義共同演繹古典及在地的經典樂曲，歡迎民眾索票一同前往欣賞。
(中時)
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