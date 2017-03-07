西班牙這間民宿的東方風格 你敢睡嗎？

這間民宿，你敢睡嗎?(圖截自太咪瘋韓國臉書)

民宿業者為了吸客，房間設計總是竭盡所能拚創意、拚美感，佈置各種風格，就是希望能多點來客數，不過在西班牙巴塞隆納，有這麼一間「東方味」十足的房間，本應該是親切熟悉的感覺，但設計卻讓部落客嚇到了。

部落客《太咪瘋韓國》在臉書上表示，自己再過兩個月就要到西班牙去玩，所以很認真的做功課跟找住宿地，結果巴塞隆納一間民宿讓他驚嚇，只見照片上大紅色的床鋪配上整面大紅色的牆，上頭還有喜、福、壽、祿四個大字，這樣的設計風格讓太咪直說覺得住進去應該會睡不著覺。

網友也紛紛留言表示，「太可怕」、「好驚悚」、「整個很鬼新娘風」，也有人表示 「西方人的中國味.說不定很熱門.是我們不懂XD」、「可以再配個金紙抱枕」。

(中時電子報)